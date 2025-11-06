GEA Aktie News: GEA wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

So entwickelt sich GEA

Die Aktie von GEA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GEA-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 59,75 EUR.

Die GEA-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 59,75 EUR. Im Tief verlor die GEA-Aktie bis auf 59,70 EUR. Bei 61,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 180.400 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 35,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,43 EUR je GEA-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 1,31 Mrd. EUR gegenüber 1,32 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

