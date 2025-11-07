DAX23.572 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.004 +0,7%
GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittag schwächer

07.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 59,40 EUR ab.

Die GEA-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 59,40 EUR abwärts. Die GEA-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,35 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.045 GEA-Aktien.

Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GEA-Aktie derzeit noch 25,25 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 61,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,82 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die GEA-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je GEA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

