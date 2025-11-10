DAX23.911 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,25 +0,9%Gold4.082 +2,1%
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Blick auf GEA-Kurs

GEA Aktie News: GEA am Vormittag in Grün

10.11.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Vormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GEA. Zuletzt wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 60,45 EUR nach oben.

Das Papier von GEA konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,45 EUR. In der Spitze gewann die GEA-Aktie bis auf 60,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,85 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 7.772 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.11.2024 Kursverluste bis auf 44,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.

Am 06.11.2025 hat GEA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GEA im vergangenen Quartal 1,37 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEA 1,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GEA Group

