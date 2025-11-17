DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Profil
GEA im Fokus

GEA Aktie News: GEA verteidigt am Montagvormittag Tendenz

17.11.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,70 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
59,00 EUR 0,15 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der GEA-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die GEA-Aktie bei 58,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 58,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.348 GEA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,40 EUR. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte GEA 1,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 06.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

