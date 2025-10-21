DAX24.309 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Aktienentwicklung

GEA Aktie News: GEA am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

21.10.25 12:05 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 62,05 EUR ab.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 62,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 61,95 EUR. Mit einem Wert von 62,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.092 GEA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 66,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 7,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (43,98 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,12 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

