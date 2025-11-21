DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -8,0%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Fokus auf Aktienkurs

GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Mittag auf rotes Terrain

21.11.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 57,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
56,95 EUR -0,65 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,0 Prozent auf 57,05 EUR. Die GEA-Aktie sank bis auf 56,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.709 GEA-Aktien.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 45,30 EUR. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 25,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,07 EUR aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,37 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GEA einen Umsatz von 1,35 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte GEA möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Analysen zu GEA

