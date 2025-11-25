GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 57,40 EUR.

Das Papier von GEA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 57,40 EUR abwärts. Bei 57,35 EUR markierte die GEA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.192 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 46,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 19,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,07 EUR je GEA-Aktie an.

GEA veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

