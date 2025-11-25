GEA Aktie News: GEA gewinnt am Dienstagmittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von GEA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 57,80 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von GEA konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 57,80 EUR. Der Kurs der GEA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.047 GEA-Aktien.
Am 12.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 13,47 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 46,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GEA-Aktie mit einem Verlust von 20,38 Prozent wieder erreichen.
GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 61,07 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 06.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,37 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die GEA-Bilanz für Q4 2025 wird am 09.03.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GEA-Aktie
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen
GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro
Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: GEA Group
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen