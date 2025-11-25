GEA Aktie News: GEA präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der GEA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt konnte die Aktie von GEA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 58,05 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die GEA-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die GEA-Aktie bis auf 58,15 EUR zu. Mit einem Wert von 57,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 54.992 GEA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 15,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 46,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,72 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je GEA-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 61,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GEA am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,19 Prozent auf 1,37 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

GEA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von GEA.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GEA einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

