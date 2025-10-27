HSBC-Aktie: Milliarden im Zusammenhang mit Madoff-Betrug zurückgestellt
Die britische Bank HSBC bucht eine Rückstellung in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar für ein Gerichtsverfahren in Luxemburg im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Schneeballsystem von Bernard Madoff, einem der größten Finanzbetrugsfälle in der US-Geschichte.
Werte in diesem Artikel
Die Bank mit Sitz in London teilte mit, dass eine ihrer Tochtergesellschaften von Herald Fund SPC auf Rückgabe von Wertpapieren und Bargeld im Zusammenhang mit dem Betrug der Investmentfirma Bernard L. Madoff Investment Securities LLC verklagt worden ist. Der Luxemburger Kassationsgerichtshof habe am Freitag die Berufung der Tochter gegen die Herald-Forderung in Bezug auf die Rückgabe von Wertpapieren abgewiesen, in Bezug auf die Rückgabe von Bargeld jedoch angenommen.
Bernard Madoff, ehemals Chairman des Börsenbetreibers Nasdaq Stock Exchange und jahrzehntelang eine feste Größe an der Wall Street, schockierte die Welt 2008 mit dem Geständnis, dass sein Investmentgeschäft ein milliardenschweres Schneeballsystem war. Er bekannte sich 2009 schuldig und wurde zu der längsten zulässigen Strafe verurteilt. Madoff starb im Jahr 2021.
Er hatte das Geld seiner Kunden nicht investiert, sondern stattdessen Milliarden von Dollar auf die Bankkonten seiner Firma geschoben und Jahr für Jahr Gewinnausweise gefälscht. Ein vom Gericht bestellter Treuhänder schätzte, dass Madoff im Rahmen seines Betrugs 17 Milliarden Dollar an Kundengeldern unterschlagen hat.
Verschiedene HSBC-Gesellschaften erbrachten Verwahrungs- und Verwaltungsdienstleistungen für eine Reihe von Fonds, deren Vermögenswerte bei der Firma Madoff angelegt waren. Viele HSBC-Unternehmen wurden in Prozessen infolge des Madoff-Betrugs als Beklagte genannt.
HSBC teilte am Montag mit, dass die Tochtergesellschaft nun eine zweite Berufung vor dem Luxemburger Berufungsgericht einlegen werde. Sollte diese zweite Berufung nicht erfolgreich sein, würde HSBC die Höhe der von ihr zu zahlenden Beträge in einem späteren Verfahren anfechten.
Die Bank erklärte, dass die endgültigen finanziellen Auswirkungen angesichts der anhängigen zweiten Berufung und der Komplexität bei der Bestimmung der Hohe der Rückerstattung erheblich anders ausfallen könnten.
Die HSBC wird ihre Ergebnisse für das dritte Quartal am Dienstag bekannt geben.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HSBC News
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
Analysen zu HSBC Holdings plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2025
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|HSBC Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.10.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.2021
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.2021
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.2021
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen