Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Gerresheimer im Fokus

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag stärker

13.10.25 12:04 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 29,02 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
28,90 EUR -0,08 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Gerresheimer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,02 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Gerresheimer-Aktie sogar auf 29,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171.364 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 196,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 9,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,055 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,70 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 600,65 Mio. EUR im Vergleich zu 498,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Gerresheimer am 19.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 3,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet

Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:21Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:21Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:21Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen