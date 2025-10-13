Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Gerresheimer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 29,02 EUR zu.
Um 11:48 Uhr wies die Gerresheimer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,02 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Gerresheimer-Aktie sogar auf 29,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171.364 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.
Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 196,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 26,52 EUR. Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 9,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,055 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,70 EUR.
Am 10.07.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 600,65 Mio. EUR im Vergleich zu 498,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Gerresheimer am 19.02.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gerresheimer ein EPS in Höhe von 3,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|10:21
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|09:21
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
