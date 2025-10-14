DAX24.078 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,85 -2,4%Gold4.137 +0,7%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

14.10.25 12:04 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 27,98 EUR.

Gerresheimer AG
27,50 EUR -1,38 EUR -4,78%
Die Gerresheimer-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 27,98 EUR. In der Spitze fiel die Gerresheimer-Aktie bis auf 27,78 EUR. Mit einem Wert von 28,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 259.499 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,05 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 207,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2025 (26,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 5,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,057 EUR. Im Vorjahr erhielten Gerresheimer-Aktionäre 0,040 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,59 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 0,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 600,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerresheimer einen Umsatz von 498,51 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet

Nachrichten zu Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
10:36Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:36Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

