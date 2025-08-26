DAX24.123 -0,1%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.836 -0,3%Euro1,1586 -0,5%Öl67,14 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter

27.08.25 12:26 Uhr
Derzeit halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,19 Prozent tiefer bei 24.107,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,131 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,090 Prozent auf 24.174,62 Punkte an der Kurstafel, nach 24.152,87 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.198,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24.012,52 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,515 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24.217,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.226,49 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2024, den Wert von 18.681,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,39 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24.639,10 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Porsche (+ 1,30 Prozent auf 46,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 47,59 EUR), Beiersdorf (+ 0,57 Prozent auf 99,24 EUR), RWE (+ 0,51 Prozent auf 35,18 EUR) und adidas (+ 0,51 Prozent auf 168,55 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-3,41 Prozent auf 33,19 EUR), Deutsche Bank (-2,75 Prozent auf 30,54 EUR), Zalando (-1,98 Prozent auf 24,32 EUR), BASF (-1,58 Prozent auf 46,62 EUR) und Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 92,46 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.565.633 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

