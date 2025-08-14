Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone
NASDAQ Composite-Handel aktuell.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 21.661,07 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 21.709,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21.710,67 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21.567,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.716,18 Punkten lag.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,939 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20.677,80 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 19.112,32 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2024, den Wert von 17.594,50 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,35 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 10,66 Prozent auf 2,03 USD), Harvard Bioscience (+ 8,60 Prozent auf 0,53 USD), Dorel Industries (+ 6,71 Prozent auf 0,96 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,25 Prozent auf 6,46 USD) und Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), FormFactor (-4,76 Prozent auf 28,81 USD) und inTest (-4,32 Prozent auf 7,08 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Applied Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Applied Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Applied Materials News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen