Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

Index-Bewegung

NASDAQ Composite-Handel aktuell.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 21.661,07 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 21.709,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21.710,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21.567,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.716,18 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,939 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20.677,80 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 19.112,32 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2024, den Wert von 17.594,50 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,35 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 10,66 Prozent auf 2,03 USD), Harvard Bioscience (+ 8,60 Prozent auf 0,53 USD), Dorel Industries (+ 6,71 Prozent auf 0,96 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,25 Prozent auf 6,46 USD) und Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), FormFactor (-4,76 Prozent auf 28,81 USD) und inTest (-4,32 Prozent auf 7,08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

