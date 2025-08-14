DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,55 -1,5%Dow45.047 +0,3%Nas21.649 -0,3%Bitcoin100.322 -1,4%Euro1,1703 +0,5%Öl66,00 -1,3%Gold3.335 ±-0,0%
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
DAX in KW 33: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg
Index-Bewegung

Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

15.08.25 20:02 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
139,56 EUR -22,40 EUR -13,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
1,73 EUR 0,20 EUR 13,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
28,80 EUR 0,40 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,77 EUR -0,05 EUR -5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FormFactor Inc.
25,80 EUR 0,20 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harvard Bioscience Inc.
0,38 EUR -0,01 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
21,81 EUR 1,21 EUR 5,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
5,95 EUR -0,20 EUR -3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
764,50 EUR -54,50 EUR -6,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
85,49 EUR -5,54 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
56,63 EUR 0,55 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,66 EUR -2,62 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
5,05 EUR 0,05 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
19,90 EUR -0,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.643,8 PKT -66,9 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,23 Prozent auf 21.661,07 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 21.709,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21.710,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21.567,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.716,18 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,939 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20.677,80 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 19.112,32 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2024, den Wert von 17.594,50 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,35 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21.803,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 10,66 Prozent auf 2,03 USD), Harvard Bioscience (+ 8,60 Prozent auf 0,53 USD), Dorel Industries (+ 6,71 Prozent auf 0,96 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,25 Prozent auf 6,46 USD) und Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), FormFactor (-4,76 Prozent auf 28,81 USD) und inTest (-4,32 Prozent auf 7,08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,802 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen