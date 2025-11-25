Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 253,00 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 253,00 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 252,80 EUR nach. Mit einem Wert von 255,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.391 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 238,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,92 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,50 EUR aus.

Am 10.11.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht

Hannover Rück-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt