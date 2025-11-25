Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Minus
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 253,00 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 253,00 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 252,80 EUR nach. Mit einem Wert von 255,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.391 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 238,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,92 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,50 EUR aus.
Am 10.11.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,66 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen