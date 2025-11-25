Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 254,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 254,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 252,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 255,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.697 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 15,20 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,00 EUR ab. Mit Abgaben von 6,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,92 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 298,50 EUR.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,50 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

