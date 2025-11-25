DAX23.460 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.821 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Hannover Rück im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag fester

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 258,20 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 258,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 258,60 EUR. Bei 255,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.837 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 13,32 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 238,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,82 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,92 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 298,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 10.11.2025. Das EPS wurde auf 5,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

24.11.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

