So entwickelt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials haussiert am Dienstagnachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials haussiert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 218,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
221,00 EUR 12,50 EUR 6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,1 Prozent auf 218,50 EUR. Bei 219,30 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 208,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237.601 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 bei 219,30 EUR. 0,37 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 117,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 46,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,60 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 231,02 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

mehr Analysen