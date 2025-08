Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 67,62 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,62 EUR. Bei 67,62 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 66,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 125.998 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 23,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 65,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 3,08 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 82,99 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,39 EUR im Jahr 2025 aus.

