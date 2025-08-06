DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.003 -0,4%Nas21.312 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
So entwickelt sich Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

07.08.25 16:08 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 69,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
61,25 EUR -0,75 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 69,08 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,14 EUR. Bei 67,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 291.447 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 5,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,79 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Henkel vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
15:31Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
13:46Henkel vz Market-PerformBernstein Research
12:46Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
11:56Henkel vz NeutralUBS AG
11:46Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:46Henkel vz BuyWarburg Research
11:36Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.07.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.06.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15:31Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
13:46Henkel vz Market-PerformBernstein Research
12:46Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
11:56Henkel vz NeutralUBS AG
09:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

