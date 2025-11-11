Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Einbußen

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 72,56 EUR ab.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 72,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,34 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 24.091 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 81,03 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

