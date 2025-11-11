DAX23.962 ±0,0%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Einbußen

11.11.25 12:04 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 72,56 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,60 EUR 0,60 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Henkel vz befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 72,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,34 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,00 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 24.091 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 81,03 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Henkel vz-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Henkel vz BuyWarburg Research
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
06.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
06.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen