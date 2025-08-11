DAX24.087 ±0,0%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Aktienentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

12.08.25 09:23 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 70,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,30 EUR 0,20 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 70,38 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.710 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 20,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 6,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 82,04 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Henkel vz-Aktie

Aktienempfehlung Henkel vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
07.08.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
08.08.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

