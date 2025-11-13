Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 72,32 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 72,32 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,02 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,98 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.979 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,38 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,21 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

