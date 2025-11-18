DAX23.293 -1,3%Est505.568 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,25 +0,3%Gold4.039 -0,2%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag tiefer

18.11.25 12:04 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 69,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,55 EUR -1,05 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 69,96 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 69,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.547 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Gewinne von 26,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,32 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,21 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Am 10.03.2027 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,37 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG

DatumMeistgelesen
