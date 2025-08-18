Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 73,84 EUR.
Um 15:52 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 73,84 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.559 Henkel vz-Aktien den Besitzer.
Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 16,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 12,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,44 EUR im Jahr 2025 aus.
