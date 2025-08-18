Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittwochvormittag an
Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 72,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.532 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 17,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,92 Prozent sinken.
Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,34 EUR aus.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
