Aktie im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Nachmittag ein

21.08.25 16:11 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 73,48 EUR abwärts.

Henkel KGaA St.
66,85 EUR -0,25 EUR -0,37%
Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 73,48 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 73,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.788 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 16,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

