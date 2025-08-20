Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag stärker

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 73,46 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 73,46 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.113 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 12,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen