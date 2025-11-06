HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag leichter

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,30 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,30 EUR nach. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 89,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 20.797 Aktien.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,29 Prozent.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,613 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,33 EUR.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

