HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

11.11.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,7 Prozent auf 87,70 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 7,7 Prozent auf 87,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 86,20 EUR. Mit einem Wert von 90,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 743.717 Stück gehandelt.

Am 06.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 34,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,80 EUR am 06.01.2025. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 167,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,593 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 07.11.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 592,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 528,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
11:16HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:46HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
