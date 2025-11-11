DAX24.010 +0,2%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -3,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin89.930 -1,9%Euro1,1600 +0,3%Öl64,71 +1,0%Gold4.139 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro

11.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
HENSOLDT
87,45 EUR -7,60 EUR -8,00%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HENSOLDT anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
11:16HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:46HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
