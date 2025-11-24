HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 69,60 EUR.

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 69,60 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 396.073 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Mit einem Zuwachs von 69,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2025 bei 32,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,623 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 95,50 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 592,00 Mio. EUR gegenüber 528,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Am 24.02.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet

RENK-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 deutliche Zuwächse angepeilt - Rheinmetall und HENSOLDT fester