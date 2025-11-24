HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag ins Minus

Kurs der HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 69,35 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 69,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 69,00 EUR. Bei 69,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 548.651 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 06.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,70 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,623 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,50 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,19 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,12 Prozent auf 592,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

