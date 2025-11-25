HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag gefragt

So entwickelt sich HENSOLDT

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 69,45 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 71,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,50 EUR. Bisher wurden heute 276.201 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,47 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2025 bei 32,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,623 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,50 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 07.11.2025. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 592,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 528,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Am 24.02.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

