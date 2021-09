DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Intuit lotet offenbar erneut milliardenschwere Übernahme aus -- DN Capital stößt gut zwei Millionen AUTO1-Papiere ab -- VW im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte den Mittwoch etwas höher beginnen.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 0,36 Prozent höher bei 15.892 Punkten erwartet. Am Dienstag schloss er 0,33 Prozent tiefer bei 15.835,09 Zählern. Der TecDAX dürfte ebenfalls freundlich in den Mittwochshandel gehen. Am Vortag schloss er 1,2 Prozent leichter bei 3.900,62 Punkten.

Gute Vorgabn aus Asien dürften auch den deutschen Indizes zur Wochenmitte auf die Sprünge helfen. Besondere Beachtung unter Anlegern dürften heute die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP erhalten. Außerdem sind die Blicke auf die OPEC+ gerichtet, die heute über ihre Produktionsquoten berät.

