Anleger behielten weiter die steigenden Corona-Infektionszahlen und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Folgen im Blick. In Deutschland erholte sich die Wirtschaft von ihrem Corona-Absturz im Frühjahr: Das Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 8,2 Prozent gestiegen. In den USA standen zudem Zahlen zu den Konsumausgaben auf der Agenda.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Freitag mit einem deutlichen Abschlag, konnte seine Verluste anschließend jedoch etwas eingrenzen. Letztlich notierte er 0,36 Prozent schwächer bei 11.556,48 Punkten. Der TecDAX bewegte sich im Verlauf im Minus, nachdem er bereits schwächer in den Tag gestartet war. Er beendete den Handel 0,77 Prozent tiefer bei 2.813,38 Einheiten.

An den europäischen Börsen hielten sich Anleger am Freitag zurück.

Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende verlustreich.

Der Dow Jones rutschte zum Handelsschluss um 0,59 Prozent auf 26.501,60 Punkte ab. Deutlich stärker bergab ging es mit dem technologielastigen NASDAQ Composite, der um 2,45 Prozent auf 11.911,59 Zähler zurückfiel.

Enttäuschende Quartalsberichte namhafter Tech-Giganten wie Apple und Facebook haben am Freitag die US-Börsen belastet. Zudem bereiteten die Corona-Neuinfektionen, die seit Montag herbe Kurseinbrüche ausgelöst haben, weiter Sorgen. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag erreichte in den USA am Donnerstag mit mehr als 88.000 Fällen einen neuen Höchststand. Damit waren es fast 10.000 mehr als am Vortag.

Das Geschäftsklima in der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago trübte sich im Oktober weniger ein als erwartet. Im September stiegen außerdem die Einkommen und auch die Konsumausgaben stärker als prognostiziert.

