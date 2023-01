DAX startet fester -- Asiens Börsen überwiegend stärker -- GRENKE verbessert Leasingneugeschäft deutlich -- DIC erreicht Ziel für Immobilienverkäufe 2022 knapp -- NVIDIA, Microsoft im Fokus

Erfreulich ist laut Geyer, "dass der (deutsche) Markt wenigstens ein kleines bisschen aus seiner Lethargie der letzten Handelstage des vergangenen Jahres ausgebrochen ist". Allerdings habe der DAX bereits am Dienstag einen Großteil seiner Gewinne im Tagesverlauf wieder abgegeben. Die Umsätze bewegten sich nach den Feiertagen noch auf einem typisch niedrigem Niveau. In der laufenden Handelswoche erwartet der Experte noch keinen neuen nachhaltigen Trend.

Rückenwind erhalten die Börsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation . Die Vorgaben aus Übersee fallen derweil durchwachsen aus.

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch zu.

Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Investoren hoffen dabei auf einen Einblick in die interne Diskussion über den weiteren geldpolitischen Kurs im Jahr 2023.

So startete der EURO STOXX 50 0,7 Prozent im Plus bei 3.909 Einheiten.

Im weiteren Verlauf der ersten Handelswoche 2023 stehen dann auch neue wichtige Ereignisse in den USA an. So wird am Mittwoch das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht und am Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Am Dienstag wurde nun erst einmal der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember vorgelegt, der den Erwartungen entsprach.

Am US-Markt fand am Montag aufgrund des Feiertags "New Years Day" kein Handel statt, die US-Anleger starteten daher erst am Dienstag ins neue Börsenjahr - und seien laut Aussagen von Marktexperten entschlossen, das neue Handelsjahr positiv zu beginnen. Das gelang allerdings nicht, da die Sorgen rund um Inflation , Rezession und steigende Zinsen auch 2023 nicht vom Tisch sind.

Die Aktienmärkte in Fernost ziehen am Mittwoch mehrheitlich an.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 1,45 Prozent auf 25.716,86 Zähler. In Japan wurde erstmals im neuen Jahr gehandelt nach zwei Feiertagen zuvor. Bremsend wirkte der Yen, er war zuletzt auf ein Halbjahreshoch gestiegen, was ungünstig für die Exportunternehmen des Landes ist. Daneben sorgten sich die Börsianer in Tokio um die konjunkturellen Aussichten angesichts der weiter auf Straffungskurs befindlichen meisten Notenbanken, zumal zuletzt auch die eigene Zentralbank einen ersten kleinen falkenhaften Schwenk gezeigt hatte. Laut der Wirtschaftszeitung Nikkei soll sie nun auch über eine Anhebung der Inflationsprognose nachdenken.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen aktuell (08:41 Uhr) 0,22 Prozent auf 3.123,52 Punkte hinzu. In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 2,92 Prozent auf 20.732,58 Einheiten zu. In Hongkong gehörten Immobilienaktien zu den Favoriten, nachdem aus Peking erneut Signale kamen, den Sektor zu unterstützen.

Ungeachtet leichterer Vorgaben der Wall Street ist es am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien und auch in Sydney kräftig nach oben gegangen. Erneut ragte dabei Hongkong heraus.

