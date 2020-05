Anleger in Deutschland nahmen am Montag die Beine in die Hand.

Der DAX baute seinen anfänglichen Verlust aus und schloss 3,64 Prozent tiefer bei 10.466,80 Punkten. Auch der TecDAX rutschte im Handelsverlauf tiefer ins Minus und beendete den Tag 2,10 Prozent leichter bei 2.794,65 Einheiten. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, sagten Händler.

Die Corona-Krise mit ihren weitgehenden wirtschaftlichen Folgen blieb weiterhin im Fokus der Anleger. Dabei lastete ein zunehmend härterer Ton zwischen den USA und China auf der Stimmung der Anleger. US-Präsident Donald Trump stellte die Rolle Chinas bei der Ausbreitung der Lungenkrankheit in Frage. Dabei schreckte er auch vor neuen Strafzöllen nicht zurück. "Sollte US-Präsident Donald Trump die Pandemie jetzt zum Anlass nehmen, um den Zollkrieg mit China neu zu entflammen, könnte das die Weltwirtschaft von der Rezession in die Depression stürzen", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners gegenüber Reuters.

Daneben nahmen die Marktteilnehmer mit Sorge zur Kenntnis, dass sich immer mehr Unternehmen gezwungen sehen, im Zuge der Corona-Krise ihre Prognosen zusammenzustreichen.

Erschreckende Stimmungsdaten aus der Industrie verstärkten daneben die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

