Nikkei stürzt ab - Wenig Bewegung an Chinas Börsen -- Buffetts Berkshire mit Umsatzsteigerung -- AMC macht weniger Verlust als befürchtet -- United Internet senkt Jahresprognose -- BVB im Fokus

Impulse lieferte am Nachmittag außerdem der US-Arbeitsmarktbericht für Juli. So wurden in den USA außerhalb der Landwirtschaft im Juli 114.000 neugeschaffene Stellen verzeichnet. Erwartet wurden 176.000 nach 206.000 im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg derweil auf 4,3 Prozent. Erwartet wurden 4,1 Prozent nach 4,1 Prozent im Vormonat.

So eröffnete der DAX bereits schwächer und blieb auch anschließend tief in der Verlustzone. Im Tagesverlauf riss er gar die Marke von 17.700 Punkten und verabschiedete sich letztlich 2,33 Prozent niedriger bei 17.661,35 Zählern ins Wochenende. Auch der TecDAX gab kräftig ab, nachdem er schon mit einem Minus gestartet war. Er ging letztlich 2,2 Prozent schwächer bei 3.244,13 Indexpunkten aus dem Geschäft.

An den US-Börsen wurden am Freitag kräftige Verluste eingefahren.

Der Dow Jones gab zum Handelsstart bereits ab und fiel anschließend noch deutlich tiefer in die Verlustzone. Letztlich standen Verluste in Höhe von 1,51 Prozent (Schlusskurs: 39.737,26 Zähler) an der New Yorker Anzeigetafel.

Der NASDAQ Composite startete schon mit kräftigen Einbußen und gab danach weiter nach. Der US-Tech-Index ging letztlich 2,43 Prozent tiefer bei 16.776,16 Einheiten in das Wochenende.

Konjunktursorgen, eine ausgeprägte Tech-Schwäche sowie ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht lasteten vor dem Wochenende auf der Stimmung an der Wall Street. So war es schon am Vortag nach sehr schwach ausgefallenen Konjunkturdaten kräftig nach unten gegangen, da befürchtet wird, die US-Wirtschaft könne sich zu stark abschwächen. Daneben belasteten enttäuschende Quartalszahlen von Intel und Amazon.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken