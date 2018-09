Asiens Börsen in Rot -- Ministertreffen: Die EU könnte bald bei Krypto-Regulierung eingreifen -- Tesla reißt Produktionsziel für Model 3 erneut

Der DAX startete noch 0,3 Prozent höher bei 12.389,46 Punkten, fiel aber im Verlauf ins Minus. Zum Läuten der Schlussglocke wies das deutsche Börsenbarometer Abgaben in Höhe von 1,10 Prozent auf 12.210,21 Zähler aus. Auch der TecDAX ist im Tagesverlauf nach einem grünen Start kräftig in die Verlustone gedreht. Er schloss 1,26 Prozent tiefer mit 2.986,39 Punkten.

Die Wall Street verbucht zum Start der verkürzten Woche kleine Verluste.

Am Dienstag eröffnete der Dow Jones mit Verlusten von 0,19 Prozent bei 25.916,07 Zählern und zeigte sich auch im Verlauf auf rotem Terrain. Am Ende ging der Leitindex kaum verändert mit einem marginalen Abschlag von 0,05 Prozent bei 25.953,02 Punkten in den Feierabend.

Und auch der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zum US-Handelsstart 0,27 Prozent tiefer bei 8.087,95 Indexpunkten und blieb im Verlauf auf diesem Niveau. Am Ende ging es 0,23 Prozent auf 8,091.25 Zähler ins Minus.

Im Fokus stand erneut der Handelskonflikt: Die Gespräche zum nordamerikanischen Freihandelsabkommen scheiterten. Darüber hinaus könnte sich die Lage zwischen den USA und China zuspitzen, da US-Präsident Donald Trump weitere Strafzölle auf chinesische Importe verhängen könnte.

Einige Konjunkturnachrichten wurden veröffentlicht: Die US-Industriestimmung für August war besser ausgefallen als gedacht. Derweil haben die US-Bauausgaben weniger stark zugelegt.