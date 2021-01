Der Mittwochshandel dürfte ganz im Zeichen der US-Senatswahl in Georgia sowie den neuen Corona-Kontaktbeschränkungen stehen. In den USA wird in den nächsten Tagen nach der gestrigen Stichwahl entschieden, ob die Demokraten oder die Republikaner künftig die Mehrheit im Senat erlangen werden. Auch eine Patt-Situation ist möglich, da zwei Sitze zu besetzen sind. "Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", meint Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Da die Demokraten vor allem für verstärkte Corona-Hilfen plädieren, könnte ihr Sieg mit Erleichterung aufgenommen werden: "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen".

An den europäischen Börsen dürfte es am Mittwoch aufwärts gehen.

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsstart ein marginales Minus, schaffte im weiteren Verlauf jedoch den Sprung auf grünes Terrain und beendete die Sitzung 0,55 Prozent höher bei 30.391,60 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite zeigte sich anfangs schwächer, kletterte dann aber in die Gewinnzone und ging schließlich mit plus 0,95 Prozent bei 12.818,96 Zählern in den Feierabend.

Anleger richteten ihren Fokus am Dienstag auf die Senatswahl in Georgia. Das Ergebnis entscheidet über die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat. Fällt der Sieg an die Demokraten, regiert die "Biden-Administration" faktisch in beiden Kongress-Häusern mehrheitlich. "Es gibt die Sorge wegen möglicher Regulierungen der großen Techkonzerne und wegen höherer Steuern", zitiert dpa Patrick Spencer von Baird: "Doch mit einer nur hauchdünnen Mehrheit werden wir wohl nicht so viel davon sehen."

