Starke Konjunkturdaten aus den USA dürften auch hierzulande Anleger in Kauflaune versetzen. Im Blick stehen dabei insbesondere die Erholung am US-Arbeitsmarkt sowie die deutlich aufgehellte Stimmung der US-Dienstleister.

Der Dow Jones sprang am Montag schlussendlich um 1,13 Prozent auf 33.527,19 Punkte hoch, nachdem er in der Spitze auf bis auf knapp 33.618 Zähler geklettert war. Daneben verbuchte der Techwerteindex NASDAQ Composite ein Kursplus in Höhe von 1,67 Prozent auf 13.705,59 Punkte.

Asiens Börsen verbuchen am Dienstag Verluste.

Der japanische Leitindex Nikkei fällt um 1,11 Prozent auf 29.755,29 Punkte herab (Stand: 07:30 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent tiefer bei 3.475,60 Indexpunkten. In Hongkong ruht der Handel noch, zuletzt legte der Hang Seng am 1. April um 1,97 Prozent auf 28.938,74 Einheiten zu.

Im Handel an den asiatischen Börsen verwies man am Donnerstag auf die positiv aufgenommenen Pläne von US-Präsident Joe Biden, der sein billionenschweres Infrastrukturprogrammm für die USA vorgestellt hat. Es werde erwartet, dass die staatlich stimulierte Nachfrage nach Investitionsgütern und Dienstleistungen massiv steigen wird, wovon auch Unternehmen in Asien profitieren. Gebremst wurde die gute Laune etwas davon, dass Biden zur Finanzierung an Steuererhöhungen denkt.

