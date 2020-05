Die Börsen in Europa zeigen sich am Freitag zurückhalten.

Zum Handelsauftakt stand der EuroSTOXX 50 zwar 0,62 Prozent im Plus bei 2.777,43 Punkten, inzwischen pendelt er aber nur noch um die Nulllinie.

Nach dem schwachen Donnerstaghandel kommen nun am letzten Handelstag dieser Woche nun wieder Käufe an den Markt - auch wegen des Verfalls der Mai-Optionen auf die Indizes am Mittag und auf die Einzelaktien am Abend.

