Der heimische Aktienmarkt kann am Montag letztlich zulegen.

Der DAX verbuchte zur Handelseröffnung ein Plus, das er zwischenzeitlich komplett abbaute und dabei sogar deutlich auf rotes Terrain zurückfiel. Bis zum Nachmittag konnte er seine Verluste jedoch wieder eingrenzen und schaffte letztlich sogar noch den Sprung in die Gewinnzone. Er schloss 0,47 Prozent höher bei 10.675,90 Punkten. Der TecDAX schaffte es ebenfalls bis zum Sitzungsende auf grünes Terrain, nachdem er zwischenzeitlich ins Minus gerutscht war. Letztlich stand ein Zuwachs von 1,23 Prozent auf 2.906,50 Zähler an der Tafel.

Die Pandemie bleibt auch weiterhin bestimmendes Thema an den Aktienmärkten. Berichte über Erfolge bei der Behandlung von COVID-19-Patienten stützten die Stimmung an der Börse. In Deutschland werden nun kleine Schritte getan, um die Wirtschaft langsam wieder ins Rollen zu bringen: Kleinere Einzelhandelsunternehmen dürfen wieder Kundschaft empfangen. Viele andere Bereiche wie Gastro unterliegen weiterhin dem Stillstand. Doch durch die neuen Lockerungen beginne nun auch ein neues Stadium der Krise, das nicht ohne Risiko sei, erklärte Analyst Marcel Mußler gegenüber dpa.

