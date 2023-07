Woche der Notenbanken: DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Software AG übertrifft Erwartungen -- Neugewichtung im NASDAQ 100 -- HELLA, Ryanair, thyssenkrupp, adidas im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Verlusten in die Woche starten. Der DAX wird vorbörslich tiefer taxiert. Auch der TecDAX tendiert vor Handelsstart schwächer. Nach einer stabilen Vorwoche wird zum Start in die Woche der Notenbank-Entscheidungen am deutschen Aktienmarkt eine leicht negative Tendenz erwartet. Seitens der Anleger zeichnet sich eine deutliche Zurückhaltung ab. Laut Deutscher Presse-Agentur unter Berufung auf Daten der Credit Suisse sind sowohl am US-Markt als auch auf europäischer Ebene Zinserhöhungen von 0,25 Prozent eingepreist. Die Federal Reserve wird ihre Entscheidung am Mittwoch bekannt geben, die Europäischen Zentralbank entscheidet über einen weiteren Zinsschritt am Donnerstag. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen werden am Montag vor Handelsstart leich im Minus gesehen. Der EURO STOXX 50 dürfte tiefer in den Montagshandel starten. Zu Beginn der Woche der Entscheidungen über neue Zinsschritte seitens der US-Notenbank am Mittwoch und der Europäischen Zentralbank am Donnerstag wird am Mark eine deutliche Zurückhaltung erwartet.





Die US-Börsen haben sich am Freitag relativ lustlos ins Wochenende verabschiedet. Beim Dow Jones Index schmolzen anfängliche Kursgewinne kurz vor Handelsschluss wieder dahin. Gegenüber dem Vortag verbuchte der Index mit 35.227,69 Punkten einen marginalen Tagesgewinn in Höhe von 0,01 Prozent. Der technologielastige NASDAQ Composite musste indes ein leichtes Minus hinnehmen und rutschte um 0,22 Prozent auf 14.032,81 Zähler ab. Mit Blick auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in der nächsten Woche, haben sich Anleger am Freitag letztlich zurückgehalten: "Erkennen die Investoren, dass der Hochpunkt der Leitzinsen erreicht ist, wenden sie sich wieder stärker der Aktienanlage zu", kommentierte Chefinvestor Thorsten Weinelt von der Commerzbank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Da die Inflation jüngst rückläufig war, nimmt auch die Notwendigkeit noch höherer Zinsen ab.