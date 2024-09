Hang Seng zieht kräftig an -- Rufe nach Staatseinstieg bei thyssenkrupp -- DHL: Umsatzerlöse sollen bis 2030 um 50 Prozent steigen

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Montag von seinem schwachem Wochenabschluss.

So eröffnete der DAX bereits höher und baute seine Gewinne im weiteren Verlauf etwas aus. Bei 18.846,79 Punkten (plus 0,68 Prozent) schloss das heimische Börsenbarometer.

Auch der TecDAX legte anfänglich ebenfalls zu und beendete die Montagssitzung im Plus. Die Zuwächse betrugen letztlich 0,30 Prozent bei einem Schlusskurs von 3.273,96 Zählern.

Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag zeigte sich der deutsche Leitindex damit wieder stabiler. Laut dem technischen Analysten Christoph Geyer gibt die Saisonalität auch für die kommenden beiden Wochen noch keine Entwarnung. Prinzipiell sollten die Anleger aber bereits an die Jahresendrally denken, die regelmäßig weit vorher beginne.

