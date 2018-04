Asiens Börsen uneinheitlich -- Covestro knackt beim EBITDA 1-Milliarde-Euro-Marke -- Facebook-Bilanz besser als erwartet -- PayPal-Zahlen besser als erwartet -- eBay enttäuscht mit Ausblick

Der deutsche Aktienmarkt rutschte am Mittwoch tief in die Verlustzone. Der DAX hat sein anfängliches Minus ausgebaut und beendete den Tag 1,02 Prozent schwächer bei 12.422,30 Punkten. Auch der TecDAX vergrößerte seinen Verlust und schloss 2,29 Prozent niedriger bei 2.566,70 Punkten. Steigende Renditen in den USA so wie die dadurch ausgelösten Sorgen vor schnelleren Leitzinserhöungen belasteten auch die Stimmung der deutschen Anleger. Analysten sprachen davon, dass durch die höhere US-Renditen nun die Bewertungen am Aktienmarkt hinterfragt werden müssten und die Kurse somit anfällig für eine Korrektur seien. Auch Donald Trump wurde wieder zum Belastungsfaktor: Der US-Präsident hat bei einem Treffen mit dem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron seine Abneigung gegen das Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt. Daneben blieb die Bilanzsaison im Fokus der Anleger. Unter anderem hat der Industriegasekonzern Linde seine Zahlen vorgelegt. Linde steht kurz vor der Fusion mit Praxair, die sich laut dem Unternehmen weiter im Plan befände. Auch einige Konzerne aus der zweiten Reihe haben ihre Bücher geöffnet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen gaben zur Wochenmitte klar nach. Der EuroSTOXX 50 rutschte im Handelsverlauf tief ins Minus und ging schließlich 0,71 Prozent leichter bei 3.485,83 Zählern in den Feierabend. Der Renditeanstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen über die Marke von 3 Prozent drückte auf die Stimmung der Anleger. Auch neue Drohungen von US-Präsident Trump in Richtung Iran trugen nicht zur Entspannung bei. Die Anleger hielten sich daher mit Käufen zurück, zumal am Donnerstag auch eine Sitzung der EZB stattfinden wird. Daneben blieb auch die Berichtssaison in Europa im Blick. Die Quartalsausweise der Unternehmen sorgten jedoch für unterschiedliche Reaktionen bei den Anlegern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben einen volatilen Handelstag uneinheitlich beschlossen. Der US-Leitindex Dow Jones startete zwar 0,2 Prozent höher bei 24.070,20 Zähler, ist im weiteren Handelsverlauf jedoch ins Minus gedreht. Im späten Nachmittagshandel wurde die Stimmung wieder besser - das Börsenbarometer kämpfte sich in die Gewinnzone vor. Am Ende stand ein Plus von 0,24 Prozent auf 24.082,31 Indexpunkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich zur Wochenmitte ebenfalls volatil, schaffte es zeitweise ebenfalls auf grünes Terrain. Am Ende schloss das Börsenbarometer 0,05 Prozent schwächer bei 7.003,74 Zählern. Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sind weiter gestiegen und haben mit 3,03 Prozent den höchsten Stand seit über vier Jahren erreicht. Damit steigt für Anleger die Attraktivität von Anleihen im Vergleich zu Aktien. Auslöser dieser Entwicklung waren robustere Konjunktur und steigende Rohstoffpreise, die die US-Währungshüter veranlassen könnten, das Leitzinsniveau schneller anzuheben. Dazu wird inzwischen zunehmend befürchtet, dass die Wirtschaftsdynamik im Jahresverlauf nachlässt: Wichtige Unternehmen aus den Bereichen Industrie und Technologie, die als Frühindikatoren für die weitere Entwicklung gelten, sehen das erste Quartal nämlich bereits als Spitzenwert des gesamten Jahres an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken