Der Leitindex DAX eröffnete etwas schwächer und zeigte sich auch im Verlauf überwieged leicht im Minus. So ging er dann auch 0,13 Prozent leichter in die Feiertagspause bei 13.300,98 Indexpunkten. Dagegen konnte der TecDAX etwas zulegen, wogegen er zum Start nach nahe der Nulllinie notiert hatte. Er verließ den Handel 0,22 Prozent fester bei 3.057,55 Einheiten. Dagegen schaffte es der MDAX zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch bei 28.563,85 Punkten.

Europas Börsen zeigten sich am verkürzten Handel des Dienstags vor der Weihnachtspause kaum bewegt.

Der EuroSTOXX 50 wies am Heiligabend wenig Bewegung aus und schloss mit minus 0,06 Prozent wenig bewegt bei 3.774,39 Einheiten.

Weil sich zahlreiche Marktakteure schon in den Urlaub verabschiedet haben, wird für den Rest des Jahres nur noch mit geringen Umsätzen gerechnet. So ging der Index wenig bewegt in die beiden Weihnachtsfeiertage.

