Twitter mit Quartalsverlust in Corona-Krise. 235.000 VW-Kunden stimmen Diesel-Vergleich zu. AIXTRON hofft nach Rückgängen zum Jahresstart auf Besserung. United Internet setzt Aktienrückkaufprogramm aus. WACKER CHEMIE übertrifft zum Jahresstart die Gewinnerwartungen. Softbank verbucht Milliardenverlust .

Werbung

Der deutsche Leitindex war am Donnerstag nach einem festeren Start deutlich ins Minus gerutscht. Der DAX musste seine anfänglichen Gewinne im Handelsverlauf wieder abgeben und begab sich auf rotes Terrain. Zur Schlussglocke verlor das Börsenbarometer 2,22 Prozent auf 10.861,64 Punkte. Der TecDAX hatte ebenfalls zum Start Aufschläge verbucht, welche dann abschmolzen. Experten sprachen davon, dass die Anleger vor dem langen Wochenende Gewinne mitnehmen würden. Generell würde aber die Hoffnung steigen, dass sich die Wirtschaft durch die schrittweise Öffnung in der Pandemie-Krise wieder erholen wird. Daneben hielt die Bilanzsaison die Marktteilnehmer weiter in Atem. Am Donnerstag legten vor allem viele deutsche Konzerne aus der zweiten Reihe ihre Zahlen vor. Die EZB hat indessen den Leitzins nicht angetastet und auf dem Rekordtief belassen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen ging es am Donnerstag nach unten. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zur Eröffnung zunächst fester, konnte die Aufschläge jedoch nicht verteidigen. Er beendete den Tag deutlich tiefer. In Sachen Corona setzten Anleger durch die schrittweise Normalisierung zunehmend auf eine Wirtschaftserholung. Zudem kamen aus den USA am Vortag positive Signale, nachdem der Pharmakonzern Gilead Sciences einen vielversprechenden Wirkstoffkandidaten gegen COVID-19 gefunden hat. Daneben stand die EZB-Sitzung im Fokus. Die Notenbanker hatten sich dazu entschieden, den Leitzins weiter auf dem Rekordtief zu belassen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen geht es am Donnerstag nach unten. Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial eröffnete 0,2 Prozent tiefer bei 24.585,57 Punkten und baut die Verluste inzwischen deutlich aus. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verbucht ebenfalls Abgaben. US-Arbeitsmarkdaten zeigen, dass im Zuge der Corona-Pandemie in der Spitze mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos melden mussten. An Erstanträge in der letzten Woche wurden 3,8 Millionen gezählt. Unternehmensseitig stehen unter anderem Tesla, Microsoft und Twitter mit Zahlen im Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken