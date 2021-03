Dem deutschen Leitindex dürfte am Mittwoch zunächst die Puste ausgehen.

Der DAX wird vorbörslich um 0,28 Prozent schwächer bei 14.967,30 Punktn erwartet. Damit fällt er wieder unter die Marke von 15.000 Punkten zurück, die er am Vortag erstmals überwunden hatte. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex um 1,29 Prozent höher bei 15.008,61 Punkten geschlossen. Der TecDAX dürfte den Mittwoch kaum verändert beginnen. Er ging am Dienstag 0,11 Prozent schwächer bei 3.364,94 Punkten in den Feierabend.

Nachdem der DAX am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 15.029,17 Punkten markiert hat, dürft er zur Wochenmitte wieder utner die runde Marke zurückfallen. Aus den USA und Asien kommen negative Vorgaben, nachdem die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 geklettert sind.

Daneben erhoffen sich Anleger Details über das US-Konjunkturpaket, die US-Präsident Joe Biden am Abend in einer Rede bekanntgeben dürfte. "Im Wesentlichen dürfte das zusätzliche Wachstum, das aus diesem Plan kommt, an den Börsen bereits eingepreist sein. Ebenso dürften die zusätzlichen Schulden, die mit diesem Plan einhergehen, bereits zum großen teil in den höheren Renditen eingepreist sein," dämpfen Experten die Erwartungen.

